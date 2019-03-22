National Interest: Су-57 не способен и никогда не сможет конкурировать с F-35

Сама российская доктрина по ВВС не предусматривает постройку истребителя пятого поколения, хоть Москва и называет свой новый самолет таким.

Недавно в Сочи российский президент Владимир Путин провозгласил Су-57 «лучшим самолетом». И, по его мнению, он лучший не только для России, "но и для всего мира».

«За всеми операционными характеристиками и по всем вооружениям это лучший самолет. И ни один другой не может так летать, как наш», - сказал российский автократ. Эти его оценки прозвучали на фоне того, как глава «Объединенной авиастроительной корпорации» Юрий Слюсар объявил, что первый серийный Су-57 будет передан Аэрокосмическим войскам РФ до конца 2019 года.

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Конечно, нет ничего удивительного в том, что российский президент хвалит российское передовое вооружение. От лидера США Дональда Трампа, который хвалит F-35, до китайских СМИ, которые восхваляют «непревзойденные» J-20 – было бы странно, странно, если бы какая-то большая страна демонстрировала неуверенность в своих передовых оборонных разработках, пишет National Interest.

Но в случае российского Су-57 слово «лучший» вводит в заблуждение. Разработка истребителя пятого поколения – это постоянный компромисс между несколькими критериями эффективности, среди которых маневренность, системы вооружения, встроенные радары и «стелс». Последний особенно сложен, поскольку он касается не одного какого-либо качества самолета, а целого ряда оборудования и инженерных решений, нацеленных на уменьшение эффективной площади рассеивания (ЭПР), чтобы сделать самолет как можно менее видимым на радарах.

Если предположить, что Су-57 перейдет на этап серийного производства с двигателем «Изделие 30», можно смело сказать, что его "операционные характеристики» будут поражать в измерении дальности полетов, скорости и маневренности. Но обычные возможности – это только начало. Чтобы самолет действительно считали истребителем пятого поколения, его стелс-возможности играют ключевую роль. И в этом измерении F-35 имеет в разы меньшую ЭПР, чем Су-57.

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Важнее то, что F-35 был разработан на основе концепции «информационного синтеза». Это означает, что американский истребитель оборудован целым рядом бортовых сенсоров и процессов. Это позволяет ему собирать, анализировать и строить динамическую картинку о поле битвы, чтобы использовать ее в бою, а также делиться этой информацией с другими самолетами в реальном времени. F-35 может также координировать дружественные подразделения в воздушном пространстве врага, как эффективная воздушная платформа предупреждения и контроля (AWACS) в воздухе.

Су-57 не может ничего из этого. Но важнее то, что он даже не пытается что-то такое сделать. И в этом как раз и кроется проблема с провозглашенной концепцией Путина о «самом лучшем истребителе в мире», так же как претензия российского самолета на пятое поколение. Каждая армия в мире разрабатывает собственную уникальную доктрину для ВВС, в которой расставляет стратегические приоритеты. Таким образом, самолеты имеют преимущества в одних сферах и проигрывают конкурентам в других.

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В случае российского и американского передовых истребителей, несмотря на то, что каждый из них называют «многоцелевым истребителем пятого поколения», их операционное назначение очень разное. В отличие от F-35, Су-57 даже не разрабатывался как мобильный нервный центр для эскадр, которые будут проникать на территорию потенциального врага, преодолевая сложные системы противовоздушной обороны. Он также не был разработан для чрезвычайно интенсивных наземных атак, в которых F-35 будет иметь преимущество.

Главная цель Су-57 проста: он должен был стать платформой для завоевания превосходства в небе, чтобы поражать цели на высокой скорости. Российская военная доктрина ставит цель бороться со стелс-самолетами, а не отправлять в небо свой такой. Поэтому Су-57 и стал таким, как он есть. Он просто лучше всего выполняет задачи доктрины своей страны.