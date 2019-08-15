Польша хочет подключиться к модернизации в Украине парка самолетов МиГ-29

Модернизация будет проходить на Львовском авиационном ремонтном заводе.

Министерство национальной обороны Польши рассматривает возможность совместной с Украиной модернизации самолетов советского производства МиГ-29.

Об этом сообщает "Оборонно-промышленный курьер" со ссылкой на представителя Министерства обороны Украины.

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Отмечается, что Польша может присоединиться к этой модернизации, которая будет проходить на Львовском авиационном ремонтном заводе. При этом стоимость модернизации одной воздушной машины может составлять около 1 миллиона долларов.

По убеждению представителя Минобороны Украины, такое положение вещей является весьма выгодным для Польши, которая пытается существенно усилить свои возможности по защите воздушного пространства.

Как сообщал УНИАН, ГП "Львовский бронетанковый завод" наладило серийную модернизацию танков Т-64 образца 2017 года, которые оборудованы тепловизорами, цифровыми радиостанциями, средствами спутниковой навигации и новой динамической защитой.