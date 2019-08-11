Украинские морпехи оттачивали мастерство на учениях в Грузии (видео)

Военные учения проходили одновременно на трех локациях.

Украинские морские пехотинцы приняли участие в военных учениях «Agile Spirit 2019» (Ловкий дух 2019), которые с 27 июля по 9 августа проходили в Грузии.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

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Отмечается, что совместные действия в составе объединенных международных подразделений на трех военных базах оттачивали сразу более 3 тысяч военнослужащих из 14 стран-членов и партнеров Североатлантического альянса.

Такие учения проходят уже в девятый раз. В этом году они проходили одновременно на трех локациях: в Сенаки, в Вазиани и на полигоне «Орфоло».

видео: ТРС «Бриз»

Как сообщал УНИАН, сводное подразделение Вооруженных сил Украины примет участие в многонациональных учениях в Германии.