В США представили инновационный перехватчик (видео)

MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд.

Американская корпорация Raytheon представила видео с инновационными перехватчиками, способными бороться с противокорабельными ракетами.

Соответствующее видео появилось 23 июля в Twitter компании Raytheon.

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MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA

На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота.

Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.

Here's how DARPA's MAD-FIRES interceptor would take out multiple waves of anti-ship missiles, unmanned aerial vehicles and other threats. More: https://t.co/tyD2bkShjvpic.twitter.com/Wy4JTwhxYC — Raytheon (@Raytheon) July 22, 2019

Как сообщал УНИАН, ВМС США отказались от проекта по разработке системы самозащиты кораблей с помощью торпед-перехватчиков.