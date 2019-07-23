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В США представили инновационный перехватчик (видео)

16:28, 23 июля 2019
Оружие
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Боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров / скриншот

Соответствующее видео появилось 23 июля в Twitter компании Raytheon.

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MAD-FIRES - инновационный перехватчик, представляющий собой перспективный корректируемый артиллерийский снаряд. Его разработка ведется по заказу агентства оборонных исследований DARPA

На опубликованном видео китайцы запускают противокорабельные ракеты в сторону кораблей ВМС США, но благодаря возможностям MAD-FIRES угрозу удается устранить без каких-либо последствий для американского флота.

Отметим, что, согласно требованию Пентагона, новые боеприпасы MAD-FIRES должны быть пригодны для стрельбы из орудий калибра от 20 до 40 миллиметров. Это может удешевить комплекс и поспособствует большей унификации.

Как сообщал УНИАН, ВМС США отказались от проекта по разработке системы самозащиты кораблей с помощью торпед-перехватчиков.

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Теги: #США#авиация