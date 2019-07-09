Индия собирается купить у России 18 новых Су-30

Нью-Дели решил докупить самолеты после того, как Москва завершила выполнение предыдущего контракта.

Индийские Военно-воздушные силы купят 18 новых Су-30МКИ, производимые в России. Об этом сказал заместитель председателя Федеральной службы военно-технического сотрудничества Владимир Дроздов. Нью-Дели стал крупнейшим покупателем российских истребителей. В целом до этого времени он приобрел у Москвы 272 Су-30МКИ на сумму около 10 миллиардов долларов.

Часть самолетов была собрана на территории Индии, а часть – в России, — пишет Rzeczpospolita. Новая партия будет полностью изготовлена на российской территории. Сборка Су-30 в Индии должна была завершиться в 2018 году.

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По словам Дроздова, Москва также рассматривает возможность продажи других военных технологий Нью-Дели.

«Мы получили предложения по поставке 20 модернизированных истребителей МиГ-29, а также предложение провести модернизацию 450 танков Т-90. Мы работаем над этим», - сказал он.

Су-30 был спроектирован в конструкторском бюро «Сухой» в последние годы существования СССР. Это двухместный многоцелевой истребитель на базе учебно-боевого Су-27УБ.