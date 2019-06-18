Германия, Франция и Испания запустили крупнейший оборонный проект в Европе

Система ведения воздушных боев будущего должна быть готова к боевому использованию к 2040 году, общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

На Парижском авиасалоне Ле-Бурже Германия, Франция и Испания подписали рамочное соглашение по реализации крупнейшего в Европе оборонного проекта - производства системы ведения боев в воздухе нового поколения.

В церемонии подписания участвовали министры обороны Германии Урсула фон дер Ляйен, Франции Флоранс Парли и Испании Маргарита Роблес, а также президент Франции Эмманюэль Макрон, передает dw.com.

Кроме того, представители трех стран подписали соглашение о проведении анализа выполнимости совместного оборонного проекта, в рамках которого предполагается оценить технические решения и возможную стоимость новой системы. По словам фон дер Ляйен, тем самым стороны сделали "огромный шаг вперед" при осуществлении нового оборонного проекта.

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Так называемая система ведения воздушных боев будущего (Future Combat Air System, FCAS) должна быть готова к боевому использованию к 2040 году.

В отличие от европейских истребителей Eurofighter Typhoon, речь идет не только об отдельных боевых самолетах, а о целой системе, включающей также сопровождающие отряды беспилотников, флагманские и патрульные самолеты, наземные станции и спутники. Весь комплекс систем должен обмениваться данными в режиме реального времени.

Общая стоимость проекта оценивается в сумму до 50 миллиардов евро.

Только на разработку концепции Германия и Франция выделили по 32,5 миллиона евро. В рамках этого исследования до конца 2020 года предполагается составить детальный план того, что будет входить в новую систему.

Руководство проектом осуществляет Франция. Министерство обороны в Париже в рамках проекта будет заключать отдельные соглашения с промышленностью. При этом остается неясным распределение частей проекта между отдельными странами.

Ранее УНИАН сообщал, что Европа начала разработку истребителя шестого поколения. Основными исполнителями должны стать французская Dassault Aviation и общеевропейская Airbus.

Future Combat Air System называют одной из самых амбициозных европейских оборонных программ века.