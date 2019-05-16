На Киевщине разоблачили тайник авиационного вооружения, которое собирались нелегально отправить в Африку (фото, видео)

Вооружение планировали использовать в военных конфликтах, что могло угрожать Украине международными санкциями.

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно с полицией и прокуратурой обнаружили место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения в Киевской области.

Как сообщает пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что жители столицы хранили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области военные средства поражения.

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Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли на территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми 24.

По оперативной информации, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах.

Принятыми мерами правоохранители предотвратили реализации поставки товаров военного назначения в страны, в отношении которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН. По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций в отношении нашей страны.

В рамках открытого уголовного производства продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности лиц, причастных к незаконной деятельности, и установления места происхождения обнаруженного вооружения.