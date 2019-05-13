Истребители F-35 оснастят новыми ракетами-"убийцами" систем ПРО

Летные испытания ракеты AGM-88G запланированы на 2021 год.

Истребители F-35A и F-35C Lightning II получат сверхзвуковые ракеты AARGM-ER, которые предназначены для уничтожения радаров комплексов противоракетной обороны (ПРО) противника.

Как сообщает The Drive, AARGM-ER (AGM-88G, Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range) создается на базе AGM-88E.

По словам представителя Главного управления вооружения ВМС США Мэтью Коммерфорда, AGM-88G обеспечивает, по сравнению с AGM-88E, "ту же летальность, но в меньших габаритах".

Новая ракета от своей предшественницы получит систему наведения и управления, а отличаться будет модульным боевым отсеком и компактной боеголовкой, созданной по технологии LEO (Lethality Enhanced Ordnance). Ракета будет размещаться во внутреннем отсеке F-35A и F-35C Lightning II, но не F-35B Lightning II.

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Летные испытания AGM-88G запланированы на 2021 год. F-35A Lightning II и F-35C Lightning II начнут получать серийную ракету с 2025 года.

Сумма контракта, заключенного в марте ВВС и американской компанией Northrop Grumman, оценивается в 322,5 миллиона долларов.

Характеристики AGM-88G не разглашаются, однако известно, что AGM-88E летает на дальность более 130 километров, а ее скорость при подлете к цели достигает 2 чисел Маха.

Ранее УНИАН сообщал, что Военно-воздушные силы США во вторник, 30 апреля, впервые испытали в бою истребители F-35A Lightning II.

Семейство многофункциональных истребителей пятого поколения F-35 Lightning II производится с 2001 года американской военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin. Самолет выполнен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).