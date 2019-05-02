"Укроборонпром" имеет для этого все необходимые технологии производства и промышленные мощности.

Государственный концерн «Укроборонпром» будет участвовать в боеприпасной программе Азербайджана, в частности, в производстве отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии

Как передает пресс-служба концерна, об этом договорились во время встречи генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин с первым заместителем министра оборонной промышленности Азербайджанской Республики Яхья Мусаевым.

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Отмечается, что встреча состоялась в рамках международной выставки IDEF-2019, которая проходит в Стамбуле. «Обсуждались вопросы участия предприятий концерна в боеприпасной программе Азербайджана. В частности, по производству отдельных комплектующих к боеприпасам наземной артиллерии. Это обусловлено тем, что "Укроборонпром" имеет все необходимые технологии производства и промышленные мощности», - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили вопросы сотрудничества оборонных предприятий в части взаимного трансфера технологий. "Укроборонпром" проявил заинтересованность в приобретении в Азербайджане боеприпасов и средств ближнего боя.

Также азербайджанская сторона проинформировала украинских представителей о создании на базе министерства оборонной промышленности своей страны оборонного концерна "Азесилах". Это решение принято, учитывая современные требования, которые отличаются от требований того времени, когда создавали упомянутое ведомство.

Там отметили, что появление такой компании совершенствует структуру национальной оборонной промышленности, позволяет привлечь инвестиции, достичь мобильности принятия решений и большей гибкости в управлении. Ведь в отличие от министерства принципы управления государственной корпорацией являются более совершенными, и это облегчает возможности привлечения инвестиций.