Россия испытывает в Черном море новые системы радиоэлектронной защиты

По замыслу разработчиков, система позволит скрыть корабли от РЛС противника.

Новые российские патрульные корабли проекта 22160 хотят оснастить системой РЭБ, которая будет подавлять радиолокационные станции или создавать ложные помехи. Радиоэлектронный комплекс уже тестируется в Черном море на корвете «Василий Быков».

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Об этом сообщают российские «Известия», ссылаясь на главный штаб ВМФ РФ.

Система предусматривает установку на корпусе корабля высокотехнологичных датчиков, которые собирают информацию о ближайших к кораблю РЛС и передают ее на посты радиоперехвата и пеленга.

Система определяет тип радара и его носитель, а значит может автоматически выбрать ему помеху. Согласно замыслу, экипаж корабля должен получить возможность воздействовать на наземные, морские, авиационные радары и спутниковые системы обнаружения противника.

Отмечается, что система умеет маскировать корабль помехой, «давить» РЛС мощным радиоэлектронным сигналом, ставить дезориентирующие помехи. Благодаря этому судно может остаться незамеченным даже в подконтрольном противнику районе.

Накануне сообщалось, что в Черное море вошел эсминец ВМС США "Росс" – за его действиями следят российские корабли «Василий Быков» и "Иван Хурс".