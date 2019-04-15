Эсминец ВМС США вошел в Черное море - за его действиями следят российские корабли (фото)

Контроль за действиями американского эсминца «Росс» осуществляет патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс».

В Министерстве обороны РФ заявляют, что российские корабли "непрерывно следят" за вошедшим в Черное море эсминцем Военно-морских сил США.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

«Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия «Росс» военно-морских сил США», - говорится в сообщении.

One of the four forward-deployed Arleigh Burke class destroyers #USSRoss#DDG71 made northbound transit through Turkish Straits today and entered the Black Sea. This is her first Black Sea deployment in 2019. pic.twitter.com/WKrO2ibl68 — Bosphorus Naval News (@Saturn5_) April 14, 2019

При этом подчеркивается, что корабль США был взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота при заходе в Черное море.

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Кроме того, контроль за действиями американского эсминца осуществляет патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» Черноморского флота.

Как сообщал УНИАН, Россия в нарушение международных обязательств продолжает ограничивать свободу судоходства в Керченском проливе и Азовском море.

10 апреля Украина выразила протест в Международной морской организации в связи с дискриминационными проверками судов и противоправным строительством Россей моста через Керченский пролив. Также украинская делегация в очередной раз призвала РФ освободить 24 украинских военнослужащих, в ноябре 2018 года захваченных в плен российскими военными при прохождении через Керченский пролив.

12 апреля представители немецкой политической партии «Союз90/Зеленые» выступили за усиление давления на РФ для обеспечения свободы судоходства в районе Керченского пролива и Азовского моря.

Справка УНИАН. Россия оккупировала украинский Крым, введя на территорию полуострова военных и организовав в марте 2014 года псевдореферендум о его самоопределении. Самопровозглашенные крымские власти заявили, что 96,77% жителей полуострова высказались за присоединение Крыма к РФ. 18 марта 2014 года в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Страны Запада не признали аннексию Крыма и ввели санкции против России. Верховная Рада Украины официально объявила началом временной оккупации Крыма 20 февраля 2014 года.