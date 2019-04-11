На Ривненском полигоне прошли артиллерийские учения (фото)

В Украине прошли обучение артиллерийских подразделений частей оперативного командования «Запад».

На Ривненском общевойсковом полигоне прошли учения артиллерии с боевой стрельбой.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Читайте такжеВ Черном море стартуют масштабные учения НАТО

«На Ривненском военном полигоне прошли обучение артиллерийских подразделений частей оперативного командования «Запад». Расчеты 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок «Акация» одного из артдивизионов отдельной механизированной бригады отработали боевые стрельбы по условным целям», - говорится в сообщении.

Как отмечается, после марша по пересечении местности батарея самоходных гаубиц вышла в определенный район для поражения целей противника, а после развертывания артиллеристы с закрытой огневой позиции обеспечили прикрытие продвижения своих пехотных подразделений.

Военные отработали огневые удары из вооружения боевых машин по взводных опорных пунктах, минометных батареях и пехоте условного противника. Также во время слаживания в ходе практических занятий артиллеристы отработали вопросы выбора и обустройства огневых позиций, ведения артиллерийской разведки и подготовки исходных данных для стрельбы, сообщают в пресс-службе.