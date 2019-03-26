Немецкий производитель заявил, что не ведет переговоров о продаже автоматов MP5 для Нацполиции Украины

Компания Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой "стратегии зеленых стран".

В немецкой компании Heckler & Koch сообщили, что не ведут никаких переговоров с украинской полицией о продаже ей пистолетов-пулеметов MP5 или какого-либо другого оружия.

Как сообщил представитель компании Флориан Бокерманн, с украинской стороной "не было никаких переговоров, не говоря уже о подписании контрактов", пишет DW.

Кроме того, он подчеркнул, что Heckler & Koch уже некоторое время придерживается в своей деятельности так называемой "стратегии зеленых стран".

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Она предусматривает, что компания поставляет оружие только в определенные страны. Среди них, в частности, страны ЕС и НАТО, приближенные к НАТО страны или те, в которых немецкое правительство имеет особый интерес с точки зрения политики безопасности. Поскольку Украина ни к одной из этих групп не принадлежит, в связи с действующей политикой компании заключение соглашения с Киевом представляется фактически невозможным, отметил Бокерманн.

Напомним, 25 марта СМИ распространили заявление главы Национальной полиции Украины Сергея Князева о том, что произведенное в России оснащение украинских полицейских, в том числе автоматы Калашникова и пистолеты ТТ и Макарова, должны быть на 90 процентов заменены на пистолеты-пулеметы MP5 производства немецкой компании Heckler & Koch.

"Уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов MP5, которыми будет забезпечний каждый патрульный наряд", - сказал он.