Нацполиция откажется от автоматов Калашникова в пользу немецких MP-5

По словам главы Нацполиции, в отличие от АК, который создавался для армии, МР-5 – это сугубо полицейское оружие.

В Национальной полиции Украины принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которые должны прийти на смену автоматам Калашникова и пистолетам Макарова.

Об этом в интервью «Сегодня» рассказал глава Нацполиции Сергей Князев.

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«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд», - отметил Князев.

По словам главы Нацполиции, в отличие от АК, который создавался для армии, МР-5 – это сугубо полицейское оружие.

«Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МР-5 — менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя», - подчеркнул он.

При этом Князев уточнил, что подразделения полиции, задействованные на Востоке Украины и временно подчиненные командующему ООС генералу Наеву, оснащаться МР-5 не будут. Их задачи остаются прежними.

Немецкая компания Heckler & Koch (HK) разработала семейство пистолетов-пулемётов MP-5 в середине 60-х годов прошлого века. Разные модификации MP-5 используются в силовых ведомствах нескольких десятков стран по всему миру.

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