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Россия переместила 20 гиперзвуковых ракет на военный полигон - СМИ

08:41, 22 марта 2019
Оружие
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Истребитель МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой "Кинжал" / фото: commons.wikimedia.org

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

"Это показывает, что у них (в России, - ред.) есть амбиции развивать это оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у них (гиперзвуковых ракет, - ред.) удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования", - заявил один собеседник, знакомый с данными отчетов американской разведки.

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Телеканал отмечает, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз.

Сообщается, что в июле Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля.

Как сообщил источник телеканала, согласно еще одному докладу разведки, гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Собеседники уточняют, что в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в 2020 году.

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Теги: #Россия#гиперзвуковое оружие