Россия переместила 20 гиперзвуковых ракет на военный полигон - СМИ

Кремль планирует принять ракеты на вооружение уже в 2020 году.

Около 20 гиперзвуковых российских ракет, от которых США на данный момент не имеет защиты, недавно были перемещены на военный полигон.

Об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

"Это показывает, что у них (в России, - ред.) есть амбиции развивать это оружие и что они уделили приоритетное внимание этой конкретной программе. Россияне в целом определили, что у них (гиперзвуковых ракет, - ред.) удобный дизайн и теперь сосредоточатся на тонкой настройке оружия путем тестирования", - заявил один собеседник, знакомый с данными отчетов американской разведки.

Читайте такжеРоссия разместила в оккупированном Крыму дальние бомбардировщики Ту-22М3

Телеканал отмечает, что гиперзвуковая ракета класса "воздух-земля", получившая название "Кинжал", испытывалась Россией не менее трех раз.

Сообщается, что в июле Москва успешно испытала оружие против цели, находившейся более чем в 800 км от Кремля.

Как сообщил источник телеканала, согласно еще одному докладу разведки, гиперзвуковая ракета была установлена и запущена 12 раз с российского истребителя МиГ-31. Кроме того, ведутся работы по установке оружия на стратегический бомбардировщик.

Собеседники уточняют, что в планах Кремля принять данные ракеты на вооружение уже в 2020 году.