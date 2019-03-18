Египет закупит десятки российских истребителей Су-35

Контракт оценивается в $2 млрд. Однако пока не известно точное количество истребителей, закупаемых египетской стороной.

Египет подписал с РФ контракт на поставку нескольких десятков тяжелых многофункциональных истребителей Су-35.

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Контракт оценивается в $2 млрд, пишет kommersant со ссылкой на топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности России.

Собеседники издания отметили, что сделка «гарантирует загрузку мощностей производителя машины Комсомольского-на-Амуре авиационного завода на несколько лет вперед».

Как сообщают российские СМИ, Россия уже начала производство истребителей Су-35 для Египта.

В последние годы Египет является одним из крупнейших покупателей российского вооружения и военной техники. Эта активность напрямую связана с президентом Абдель-Фаттахом ас-Сиси, пришедшим к власти в Египте в ходе государственного переворота в 2013 году.