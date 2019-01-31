Российский Су-57 притворился "Охотником"

Это вызвано задержкой летных испытаний аппарата, пишут СМИ.

Системы новейшего российского тяжелого ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) "Охотник" испытываются на борту истребителя Су-57 из-за задержки летных испытаний самого аппарата.

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе РФ.

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"На третьем опытном образце Су-57 установлены бортовые радиоэлектронные системы "Охотника", ведется их отработка в полете на этом истребителе. БПЛА полеты не совершает, сроки его первого полета сдвигаются еще с прошлого года", - рассказали СМИ.

"Также тестируется связь "борт - борт" между бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО) "Охотника" на Су-57 в полете и оборудованием самого "Охотника" на полосе завода", - добавил собеседник ТАСС.

Ранее известный блогер fighter_bomber_, называющий себя российским истребителем-бомбардировщиком в отставке, опубликовал в сети фото нового ударного российского стелс-беспилотника "Охотник".