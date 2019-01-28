Российский бомбардировщик Ту-22М3 бесполезен для дальних полетов - The National Interest

Возможности использования воздушных танкеров для дозаправки бомбардировщика во время полета весьма ограничены.

Российский сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности Ту-22М3 на самом деле является самолетом средней дальности, а не большой, как его позиционируют в России.

Как пишет The National Interest, емкость топливных баков самолета составляет максимум 50 тонн, что в теории позволяет Ту-22М3 удаляться от аэродрома базирования на расстояние не более трех тысяч километров туда и обратно. Это значительно уступает возможностям американского B-1 Lancer, способного без дозаправки преодолевать 4,7 тысячи километров (в обе стороны).

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При этом, возможности использования воздушных танкеров для дозаправки бомбардировщика в полете весьма ограничены.

"Американские военные эксплуатируют более 500 воздушных танкеров. Российским военным принадлежит всего 18 заправщиков Ил-78. Один крупный рейд Ту-22М3 на большие расстояния легко может потребовать весь танкерный флот Кремля", - пишет The National Interest.

Издание подытоживает, что в настоящее время, а также после модернизации Ту-22М3 "не может и, вероятно, никогда не сможет надежно поразить цели в середине Атлантики".

Ранее сообщалось, что попытки Москвы объединить свой новейший истребитель Су-57 с новой моделью ракет "Кинжал" или подорвут возможности самолета, или выльются в дополнительные расходы, к которым российское правительство, очевидно, не готово.