Украина в этом году начнет производство беспилотного комплекса "Сокол" и комплекса крылатых ракет "Нептун" - Порошенко

Президент считает необходимыми изменения законодательных актов, чтобы избежать чрезмерного засекречивания информации по Гособоронзаказу.

Украина в этом году начнет серийное производство беспилотного авиационно-разведывательного ударного комплекса «Сокол» и комплекса крылатых ракет «Нептун», заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Петр Порошенко.

«В этом году взят на вооружение беспилотный авиационно-разведывательный ударный комплекс «Сокол». И в ближайшее время приступаем к его производству», - сказал он.

«Мы создали реактивную систему залпового огня «Ольха» с управляемыми ракетами. В этом году завершим разработку и постановку на производство комплекса крылатых ракет «Нептун», - добавил Порошенко.

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Также президент заявил о необходимости изменения законодательных актов, чтобы избежать чрезмерного засекречивания информации по Государственному оборонному заказу.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря прошлого года украинские военные успешно испытали отечественную новую крылатую ракету «Нептун». Завершение разработки и начало испытаний комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских береговых целей по проекту «Нептун» запланировано на 2019 год.

Госбюджетом-2019 на нужды армии предусмотрено более 102 млрд грн.

Ранее президент Петр Порошенко заявлял, что Вооруженные силы в этом году получат 6 тыс. минометов, снайперского оружия, ЗРК, более тысячи БТРов и БМП, десятки самолетов и малые бронированные артиллерийские катера, десантные катера и средства радиолокации.

Предприятия "Укроборонпрома" в течение 2018 года передали украинским силовым структурам более 2,5 тыс. единиц высокоточного вооружения.