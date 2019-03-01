Украинский броневик "Барс-8" завершил испытания

Семейство специальных бронированных машин на базе "Барс-8" предусматривает возможность установки различных боевых модулей и вооружения.

Бронеавтомобиль "Барс-8" успешно завершил программу государственных испытаний, которая длилась более двух лет.

Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика бронеавто "Богдан". В течение испытаний ББМ "Барс-8" успешно прошла все этапы – ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

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"Барс-8" стал вторым бронированным авто в Украине после бронеавтомобиля "Козак-2", прошедшим госиспытания.

В своем составе "Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрено установление систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отсека, средств маскировки, протиосколкового подбоя корпуса, автономной климатической системы.

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