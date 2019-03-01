цей матеріал доступний українською

Украинский броневик "Барс-8" завершил испытания

13:10, 01 марта 2019
Оружие
345 0
Барс-8 прошел испытания / фото Богдан

Об этом сообщает пресс-служба компании-разработчика бронеавто "Богдан". В течение испытаний ББМ "Барс-8" успешно прошла все этапы – ходовые испытания, прохождение бродов, преодоление бездорожья, подъемов и спусков, удобство десантирования, ведения огня, испытания подрывом, баллистическую стойкость и ряд других важных тестов.

Читайте такжеВ Украине модернизировали танк Т-80 (фото)

"Барс-8" стал вторым бронированным авто в Украине после бронеавтомобиля "Козак-2", прошедшим госиспытания.

В своем составе "Барс-8" имеет шасси повышенной проходимости с колесной формулой 4×4 с 6,7-литровым турбодизельным двигателем Cummins, бронированную противоминную и баллистическую защиту по стандарту STANAG 4569 Level 2 и системы обеспечения жизнедеятельности экипажа.

Конструкцией бронеавтомобиля предусмотрено установление систем пуска дымовых гранат, средств связи и навигации, приборов ночного и дневного наблюдения, системы регулирования давления в шинах, системы пожаротушения моторного отсека, средств маскировки, протиосколкового подбоя корпуса, автономной климатической системы.

Ранее сообщалось, что «Завод имени Малышева» начал серийное производство новых гусениц для БМП.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Украина#испытания#минометный комплекс Барс-8ММК