В Украине модернизировали танк Т-80 (фото)

Танк также получил дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения.

Государственное предприятие "Харьковский Бронетанковые завод" провело модернизацию танка Т-80БВ, який уже серийно поставляется в танковые подразделения десантно-штурмовых войск и морской пехоты Украины.

Как отмечает пресс-служба государственного концерна "Укроборонпром", танк Т-80БВ, как и Т-64 образца 2017 года, получил тепловизионный прицел, новую динамическую защиту, дополнительную защиту бортов, новую цифровую радиостанцию, современные ночные приборы наблюдения с электронно-оптическим преобразователем третьего поколения, а также средства спутниковой навигации.

В "Укроборонпроме" отмечают, что новое оснащение Т-80БВ позволяет значительно усилить боевые характеристики машины. "Например, новая система навигации позволяет в режиме" онлайн "обмениваться надежно зашифрованными данными в местонахождение каждой машины на всех уровнях управления, от командира взвода до руководства всей боевой операцией", - говорится в сообщении.

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Кроме того, в концерне отмечают, что новая динамическая защита значительно усиливает уровень защищенности боевой машины и эффективно противодействует всем современным противотанковым средствам поражения: кумулятивными и бронебойным, а также ударно-кумулятивными боеприпасам типа «ударной ядро», при этом устанавливается он в штатные контейнеры динамической защиты.

Также прицельный комплекс наводчика со встроенным тепловизором обеспечивает обнаружение, распознавание и уничтожение противника огнем 125-мм орудия в любое время суток и при любых погодных условиях.

В то же время, как и в случае с Т-64, оснащение новыми приборами проходит во время обычного регламентного ремонта, что позволяет значительно сократить затраты времени для модернизации имеющегося парка Т-80.

Кроме того, ГП "Харьковский Бронетанковые завод" уже в этом году начнет работы по модернизации Т-80УД, стоящих на вооружении украинской армии, до уровня Т-84.