В частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 6 ракетных и 24 авиационных ударов, совершили 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей.

"За прошедшие сутки противник нанес 6 ракетных и 24 авиационных ударов. Совершил 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданским объектам Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Херсонской областей, есть жертвы среди гражданского населения", - говорится в утреннем сводке Генерального штаба ВСУ.

Также отмечается, что высокой остается угроза дальнейших российских авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины.

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В Генштабе ВСУ рассказали, что авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов и два удара по позициям зенитно-ракетных комплексов.

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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