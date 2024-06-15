Это угроза не только для юга, но и для многих других областей, отметил Сергей Братчук.

Российские оккупационные войска подтягивают и разворачивают зенитно-ракетные комплексы "Бастион" во временно оккупированном Крыму. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, передает 24 канал.

"Понимаем, что это определенная компенсация тех убытков, которые враг понес из-за потери систем противовоздушной обороны на территории временно оккупированного полуострова. Развертывание ЗРК "Бастион" с ракетами "Оникс" является угрозой не только для юга, но и для многих регионов нашего государства", - отметил он.

По его словам, активность проявляет и вражеская авиация, которая недавно приближалась к пусковым рубежам в районе Севастополя, имитируя пуски ракет:

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"Пусков не произошло. Возможно, они испугались наших систем ПВО, потому что понимают, что они будут усилены в ближайшее время".

Напомним, спикер Сил обороны Юга Украины Дмитрий Плетенчук заявил, что на сегодня наибольшей угрозой остается применение Россией оперативно-тактических ракетных комплексов такие как "Искандер" или береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион".

По его словам, с ними сложнее, потому что это мобильные платформы - их можно быстро переместить.

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