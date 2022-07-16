Украина получает оружие по ленд-лизу, а Россия тратит на армию 62 миллиарда долларов в год. Но у ВСУ — HIMARS и "Байрактар", у России – валенки и советские танки.

Россия заявляет, что тратит на армию почти 62 миллиарда долларов в год. Но за эти средства, как мы уже видели в Украине, солдаты РФ получают валенки вместо берцев и просроченные сухпайки, наборы цветных карандашей и аптечки смертников.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом. "Пока Украина собирает миллионы на "Байрактар" и получает самое современное оружие, "вторая армия мира" ворует носки и пытается реанимировать советский хлам", - отмечают журналисты.

Они сравнили военное, техническое и материальное обеспечение армии Украины и России.

После полномасштабного вторжения в Украину всем стало понятно, что российская армия давно разворована, прогнила и ничего общего с современным военным потенциалом не имеет. И это признают даже сами солдаты РФ во время допросов.

"Пока украинским солдатам шьют одежду дизайнеры с мировым именем, русские солдаты вынуждены воевать в деревенских фуфайках и валенках как у трактористов. Неудивительно, что российские солдаты так часто попадаются на воровстве", - говорится в сюжете.

Журналисты напоминают, что "великая" армия Путина настолько нищая, что ворует даже носки и трусы. Они также ощущают на фронте острую нехватку маек, туалетной бумаги и других предметов личной гигиены.

Если сравнить с тем, чем питаются украинские солдаты, то россиян можно только пожалеть. Ведь помимо адекватных и непросроченных сухпайков, наши солдаты получают и волонтерскую помощь.

Российские солдаты грабят супермаркеты, воруют еду у мирного населения и даже едят собак.

Проанализировали журналисты и содержимое российских аптечек: медицинский жгут, перевязочный пакет, датированный 1957 годом выпуска, а также бинт стерильный 1959-го.

Также СМИ показали импровизированную операционную оккупантов, где предоставляли медицинскую помощь раненым. Тот, кто выжил на поле боя, был обречен умереть в этом госпитале. Ведь там антисанитария, разбросанные инструменты и грязные старые бинты.

"Не нашлось для русских солдат и приличного оружия, им пришлось выдать винтовки Мосина, разработанные 130 лет назад", - говорится в сюжете.

Ранее сообщалось, что Россия опозорилась со своим грозным оружием "Терминатор-2" в Украине. Техника, которая должна защищать в бою танки, не способна защитить даже себя.

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