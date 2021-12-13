Пользователи сети в восторге от украинской разработки.

Украинский журналист Андрей Цаплиенко показал фотографию с испытаний ракетного комплекса "Нептун".

Кадр он разместил на своей странице в Facebook.

Читайте такжеВозле оккупированного Крыма полностью заработал крупнейший полигон ВСУ (фото)"Комплекс крылатых ракет "Нептун", господа. Чистокровная украинская разработка. Испытания даже превзошли ожидания. Берет цель почти в 300 км. Убедительно выглядит, не так ли?"- написал Цаплиенко.

"Огонь!", "Браво, Украина!", "Хоть отсюда хорошие новости", - пишут в комментариях под постом журналиста.

Ранее командующий Военно-Морских сил Украины контрадмирал Алексей Неижпапа заявлял о планах до 2025 года создать три дивизиона береговых мобильных комплексов "Нептун", оснащенных крылатыми ракетами.

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Автор: Ольга Робейко