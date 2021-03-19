Противокорабельные батареи дают Киеву реальную возможность защитить свою акваторию и побережье.

Военно-морские силы Украины получили первые противокорабельные батареи. В понедельник конструкторское бюро "Луч" передало военным прототипы ракетных систем "Нептун". И это сигнал о широких мерах, призванных укрепить оборону украинского побережья от потенциальной российской атаки.

Об этом пишет Forbes, добавляя, что в придачу к таким ракетам, ВМС Украины также покупает вооруженные ракетами боевые катера и корветы. Эти суда помогут расширить радарное покрытие в Черном и Азовском морях. Но противокорабельные батареи на суше могут стать реальными убийцами, если российский Черноморский флот решится атаковать Украину с моря.

"Наша задача - включить системы "Нептун", ракеты и патрульные катера, а также корветы в единую оборонительную систему, способную отбить врага в море", - сказал министр обороны Андрей Таран.

Читайте такжеВМС Украины получили ракетные комплексы "Нептун" (фото)Когда российские войска вторглись в Крым в 2014 году, они быстро захватили объекты украинских ВМС, а также значительную часть старых советских кораблей. После завершения аннексии полуострова, Украина осталась лишь с одним 122-метровым фрегатом "Гетман Сагайдачный", также с несколькими десятками мелких судов. Такой флот не имеет никаких шансов отбить наступление российских черноморских сил, которые включают крейсер, эскадренный миноносец, пять фрегатов, семь подводных лодок и два десятка патрульных катеров.

Киев запустил широкую программу с целью закупить новые суда. Закупка 20 украинских артиллерийских катеров класса "Гюрза-М" была проведена в 2018 году после того, как Россия захватила два украинских судна в Керченском проливе. В конце концов, Москва вернула их. Но по состоянию на 2021 год Украина завершила строительство лишь 7 катеров "Гюрза-М". Между тем, Киев получил также два легко вооруженных катера от береговой охраны США.

ВМС Украины в будущем получат новые суда, среди которых будет больше катеров и американские патрульные катера Mk VI. Британская фирма согласилась построить для Украины шесть 45-метровых ракетных катеров, на которые Лондон выделит 1,6 миллиарда долларов. Министерство обороны Украины также получило лицензию на строительство турецких 100-метровых корветов.

Читайте такжеУкраинские военные вместе с НАТО отработали отражение вражеского нападения в акватории Черного моря (фоторепортаж)Но всем этим судам, в конце концов, могут отвести лишь роль поддержки в случае любой морской битвы с флотом России. Катера и корветы будут помогать выявлять цели для мобильных батарей "Нептун". Их собственная огневая сила будет относительно скудной по сравнению с тем, что будет стрелять с берега.

Под управлением радаров ракеты "Нептун" могут уничтожать корабли на расстоянии 280 километров. Это означает, что Украина может держать под прицелом примерно половину акватории Черного моря прямо с собственного побережья.

"Не известно, сколько "Нептунов" Киев планирует закупить. Но если украинское правительство хочет поступить разумно, оно будет тратить больше на ракеты и меньше на корабли. Батареи "Нептун" не просто бьют дальше и сильнее, чем любое военное судно, их также невозможно потопить", - говорится в статье.

Ракетные комплексы "Нептун": что о них известно

В августе 2020 года Таран подписал приказ о принятии берегового ракетного комплекса "Нептун" на вооружение ВСУ.

Дивизионы, на вооружении которых будет находиться комплекс, будут размещены в южных областях Украины, имеющих выход к побережью Черного и Азовского морей.

Комплекс "Нептун" включает подвижной командный пункт, унифицированную самоходную пусковую установку, транспортно-заряжательную машину, транспортную машину, комплект наземного оборудования, габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное.

Как заявлял Таран, первые опытные образцы комплекса позволят начать практическую подготовку военных, которые в дальнейшем будут нести боевые дежурства и обслуживать серийный ракетный комплекс в составе боевых частей.

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Перевод: Лесь Дымань