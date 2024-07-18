Он выразил надежду, что в стране перестанут бояться проводить расследования, привлекать к ответственности лиц с высокими званиями.

После того, как российские оккупационные войска продвинулись на Харьковщине, в высшем военном командовании Украины произошли определенные изменения – некоторых отстранили, а в Государственном бюро расследований открыли дела в отношении командующих ряда бригад. Эти шаги прокомментировал заместитель командира 3-й ОШБр Максим Жорин.

"Во-первых, странная ситуация, что похожие процессы происходят сейчас в обеих армиях. И россияне сейчас разбираются у себя, что у них не получилось. И мы сейчас пытаемся разобраться, почему не везде мы были готовы, или не везде оказалось, как нам казалось, что мы подготовились", – отметил он в интервью Radio NV.

По словам военного, "трудно сказать, что мы полностью были готовы, хотя и вроде бы казалось, планы все видели и понимали заранее".

Видео дня

"Я надеюсь, что все же в стране перестанут бояться по-настоящему проводить расследования, привлекать к ответственности, даже если это очень высокая должность в Вооруженных силах и даже если очень высокое звание у этого человека. Но если из-за него произошла деформация во время подготовки, или еще какие-то процессы, то все же они должны за это отвечать. Тем более, что сейчас очень много молодых офицеров уже выросли, которые, мне кажется, готовы заменить какое-то количество тех генералов, которые до сих пор командуют, но не очень много знают о войне", – пояснил Жорин.

При этом он отметил, что даже россияне были удивлены теми огромными потерями, которые понесли вражеские войска во время этой операции.

"У них тоже начались внутри процессы, где некоторых командиров уже снять нельзя, потому что они уничтожены, но по некоторым начались кадровые изменения для того, чтобы дальше изменить подход к делу. Хотя я не верю в то, что даже если россияне поменяют у себя всех своих командиров, их тактика изменится. Стратегически все равно это будет примерно та же история – это сумасшедшее количество пехоты, которой забрасываются наши позиции", – продолжил военный.

Он также прокомментировал вопрос журналиста о том, почему в Украине боятся привлекать к ответственности, в том числе и тех, кто имеет высокие звания в ВСУ.

"На самом деле мне, откровенно скажу, неизвестна мотивация, почему так происходит. Можем просто констатировать факт, что такое есть. Мы можем констатировать факт, что часть генералов, например, являются политизированными с одними или с другими политическими силами в стране. Хотя такого, в принципе, мне кажется, не может быть. Кто-то с кем-то учился, кого-то не хочу трогать, чтобы не было "шумихи". Но ни одна из этих причин не может стоить жизни украинских военных. И чье-то нежелание кого-то привлекать к ответственности, какая бы мотивация не была, я не считаю, что она имеет место быть вообще", – резюмировал Максим Жорин.

Война в Украине: важные новости

Российские захватнические силы могут попытаться закрепиться на правом берегу Днепра, чтобы добиться медийного эффекта. Об этом сказал соучредитель и аналитик проекта DeepState Роман Погорелый. Он отметил, что украинские военные вышли из поселка Крынки уже давно. По его словам, еще 17 июня оккупанты уничтожили последний блиндаж, однако там уже никого не было.

Тем временем Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar. Ожидается, что Украина получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

Вас также могут заинтересовать новости: