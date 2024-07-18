Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования.

Франция готовит новый пакет военной помощи Украине. В него, среди прочего, войдут гаубицы Caesar. Об этом информирует France Info.

Отмечается, что Киев получит 128 транспортных машин VAB, 18 артиллерийских гаубиц Caesar и 24 легких танка.

"Противотанковые ракеты, грузовики и радары составят остальную часть дополнительного французского оборудования в соответствии с планом, предназначенного на 2024 год", - пишет издание. Видео дня

Кроме того, в конце 2024 года 2100 украинских военнослужащих проведут два месяца в военных лагерях во Франции для прохождения боевой подготовки.

"Беспрецедентный по размеру отряд останется на месте в течение двух месяцев. Военнослужащие, которые будут проходить подготовку, будут размещены во Франции. Это те же центры, которые ежегодно принимают французских солдат перед каждой операцией на зарубежном театре боевых действий. Небольшая часть тренировок будет децентрализована для танковой подготовки", - говорится в сообщении.

Военная помощь Украине - последние новости

НАТО предоставит дополнительный пакет помощи Украине. Туда войдут дополнительные системы ПВО и боеприпасы.

Блок значительно усиливает поддержку Украины и все страны-члены НАТО согласились на новые тренировочные программы для ВСУ и долгосрочные обязательства.

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