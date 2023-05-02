В центре нацсопротивления призвали не обсуждать оккупационные власти с незнакомыми людьми.

Российские захватчики нашли новый способ выявления членов украинского подполья на временно оккупированных территориях.

Как сообщают в Центре национального сопротивления, работники Федеральной службы безопасности РФ "гуляют" в людных местах в гражданской одежде. "Гестаповцы" под видом простых жильцов интересуются у продавцов, кондукторов и других, кто жалуется на российские власти и нередко сами провоцируют подобные разговоры", - говорится в сообщении.

Таким образом оккупанты разыскивают нелояльных местных жителей. Если те ведутся на провокацию, то вынуждены в дальнейшем сотрудничать, говорят в ЦНС. Они призывают украинцев не рассказывать о своем отношении к оккупационным властям малознакомым людям.

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В начале года сообщалось, что в Мелитополе оккупанты просят горожан сообщать "о подозрительных людях" в онлайн-бот.

В Министерстве обороны Украины заявляли об активизации мероприятий по запугиванию людей на временно оккупированных территориях.

По данным Центра национального сопротивления, также репрессии в отношении местного населения усиливают в оккупированном Крыму.

В Луганской областной военной администрации сообщали, что на оккупированные территории завезли "волонтеров", которые начали мародерить.

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