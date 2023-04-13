Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Российские захватчики активизировали мероприятия по запугиванию населения на временно оккупированных территориях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила во время брифинга заместитель министра обороны Анна Маляр. "От Главного управления разведки мы имеем информацию, что российские оккупанты активизировали меры по запугиванию населения на временно оккупированных территориях. Распространяется ложная информация о якобы негативных последствиях возвращения украинской власти в результате контрнаступления Вооруженных сил Украины", - сказала она.

Как отметила Маляр, население запугивают возможным возвращением Украины на свои законные земли.

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"Таким образом российские оккупационные администрации побуждают население отдельных районов Запорожской и Херсонской областей срочно эвакуироваться в так называемые безопасные регионы РФ и на временно оккупированную территорию Крыма. Якобы для того, чтобы избежать карательных мер со стороны украинской власти", - пояснила замминистра.

Вместе с тем, по ее словам, командование российских оккупационных войск в Крыму организовало принудительное привлечение эвакуированных к выполнению самых тяжелых работ по оборудованию инженерно-фортификационных сооружений под наблюдением вооруженных российских военнослужащих.

Ситуация на оккупированных территориях

Россияне регулярно запугивают украинцев, оставшихся на оккупированных территориях. В частности, российские захватчики усиливают давление на жителей временно оккупированного Мелитополя Запорожской области. Людей пугают деоккупацией и приходом ВСУ. Там оккупанты переодеваются в гражданское и начинают рассказывать выдумки о том, что будет после деоккупации, стоя в очередях.

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