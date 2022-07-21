Из-за оккупантов в нашей стране ранен 681 ребенок, поделились в Офисе генпрокурора.

С начала полномасштабной войны российские захватчики убили почти 360 украинских детей.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

По состоянию на утро 21 июля, в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации погибло 358 детей, 681 ребенок получил ранения различной степени тяжести.

"Эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - сказано в сообщении.

В частности, вчера в результате массового обстрела врагом Харькова погиб 13-летний мальчик, а 15-летняя девочка получила ранения.

Также в ходе фиксации уголовных правонарушений стало известно, что 19 июня в результате артиллерийских обстрелов с. Ивановка Изюмского района Харьковской области получила ранения 16-летняя девушка.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии России больше всего пострадало детей в Донецкой области - 361, Харьковской - 194, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 53, Херсонской - 52, Запорожской - 40.

Напомним, РФ вторглась в Украину рано утром 24 февраля. Противники обстреливали и военные, и гражданские объекты.

18 июля в Офисе генерального прокурора сообщили, что из-за оккупантов были ранены 666 детей, а погибли 353 ребенка.

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