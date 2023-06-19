Действия оккупантов имеют признаки геноцида украинского народа.

После уничтожение Каховской ГЭС российские захватчики на временно оккупированных территориях Херсонской области не проводили эвакуацию людей без паспорта РФ. В результате более 500 жителей Олешек могли погибнуть.

"По предварительным данным, более 500 жителей временно оккупированных Олешек, что на Левобережье Херсонщины, погибли из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС. Люди погибли из-за того, что оккупанты отказали в эвакуации тем, у кого нет российского паспорта", - сообщает Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, российские военные просто бросили местных, нарушая все нормы международного гуманитарного права и обычной человечности. Как отмечается, действия оккупантов в отношении гражданского населения имеют все признаки геноцида и каждый, кто присоединился к издевательствам над украинцами, понесет справедливое наказание.

Последствия подрыва Каховской ГЭС - последние новости

Как ранее сообщал УНИАН, после подрыва Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области под водой остаются около 890 зданий.

По последним данным МВД, в результате этой катастрофы погибли 17 человек - 13 человек утонули, еще четверо были убиты во время эвакуации. Еще 31 человека разыскивают.

Руководитель пресс-офиса Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников заявлял, что в оккупированных Олешках уже погибли по меньшей мере 10 человек, однако реальной цифры никто не знает.

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