Эксперт считает, что по мере приближения украинских войск к Херсону темп освобождения территорий будет спадать.

Украинская армия сможет освободить захваченный россиянами Херсон и разрушенные мосты не станут проблемой.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в интервью YouTube-проекту УНИАН "Аргумент".

По его словам, успешное контрнаступление украинских военных и разгромный провал российских оккупантов стал возможен благодаря той тактике и тем новым методикам, которые применяли ВСУ.

"Это не с неба упавшее. Это результат планомерной и кропотливой работы наших вооруженных сил. Первое – это то, что мы вели оборонительную операцию, задачей которой было максимально вымотать противника, даже иногда ценой потери территорий. Мы старались максимально нанести урон живой силе и технике противника, что нам в принципе удалось. А далее мы получили резервы наших военнослужащих, которые обучались в центрах западных стран-партнеров, плюс вооружение, которое мы получаем, и совместив этих два компонента, применив новые методики… это и дало успех. А за счет вымотанности российских войск получилось так, что за линией фронта практически нет второго, третьего рубежа их обороны. Этим обуславливается темпы контрнаступления, особенно на юге. Мы сейчас продвигаемся в направлении реки Ингулец и Новой Каховки, и там оборонительных рубежей нету. И за счет этого там идут высокие темпы продвижения. На Слобожанском направлении темпы немного ниже из-за того, что противник пытается остановится и создать хоть какую-то линию обороны. Вот в принципе и залог успеха на этих двух оперативных направлениях", - рассказал Жданов.

Эксперт считает, что по мере приближения украинских войск к Херсону темп освобождения территорий будет спадать.

"В летний период мы наблюдали, что вокруг Херсона строится три линии обороны. Первую линию мы даже пытались прорывать и прорвали в одном месте, но две линии еще есть. Поэтому скорее всего российские войска будут усиленно отступать в направлении Херсона, а уже в Херсоне они попытаются дать нам бой. Смогут ли они удержать эти позиции, сможем ли мы прорвать эти линии обороны – покажет сам бой. Но до Херсона мы будем держать хороший темп", - сказал Жданов.

По его словам, российские оккупанты на херсонском направлении "истощены, но не обескровлены". Также россияне могут использовать мирных жителей Херсона в качестве заложников.

Жданов отметил, что в оккупированном Херсоне активно движение сопротивления, и ВСУ могут рассчитывать на их помощь при освобождении этого областного центра.

"Я скажу так, что по Херсону мы очень прицельно и эффективно наносили огневые удары по скоплению живой силы и техники противника. Я не знаю, какие там силы, хватит ли им сил поднять какое-то восстание или оказывать открытое сопротивление, но то, что они будут заниматься активно диверсионной деятельностью, я даже не сомневаюсь. Будут максимально помогать ВСУ", - сказал военный эксперт.

Жданов также отметил, что разрушенные мосты не станут проблемой для освобождения Украиной левобережной части Херсонщины, поскольку ВСУ имеют преимущество в дальности артиллерии. По его словам, с выходом защитников Украины на реку Днепр начнется артиллерийская дуэль.

"Кто выиграет артиллерийскую дуэль, тот и обеспечит прикрытие переправы войск, создание плацдарма на левом берегу. За счет преимущества у нас есть возможность создать безопасную зону на левом берегу, и тогда перебрасывать туда войска", - сказал Жданов.

Контрнаступление ВСУ на юге Украины

Украинские военные начали освобождать населенные пункты Херсонской области в ходе контрнаступления с конца августа.

Российские захватчики 23-27 сентября провели на оккупированных частях четырех областей Украины псевдореферендумы. В Херсонской и Запорожской – о выходе из состава Украины и присоединение к России в Донецкой и Луганской – о присоединении к РФ.

4 октября в оперативном командовании "Юг" официально подтвердили освобождение 8 населенных пунктов на Херсонщине: Любимовки, Хрещеновки, Золотой Балки, Беляевки, Украинки, Большой и Малой Александровки, Давыдова Брода.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия осуществляет на юге Украины довольно быстрое и мощное движение в рамках текущей оборонительной операции-за неделю освобождены десятки населенных пунктов.

Аналитики Института изучения войны подтверждают успехи ВСУ не только на юге, но и на востоке. Бойцы также продолжали продвигаться на юг вдоль Днепра и разорвали две российские наземные линии связи на севере Херсонской области, заставив русских отступить к югу от границы Херсонско-Днепропетровской области в направлении района Берислава.

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