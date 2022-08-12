Военный эксперт Олег Жданов рассказал, где лучше всего прятаться во время обстрелов, если поблизости нет бомбоубежищ, – в доме или в погребе/подвале.
Об этом он упомянул на YouTube-канале, отвечая на соответствующий вопрос.
"Безопаснее – в погребе, потому что он заглубленный в землю, обкопанный как минимум с трех сторон и сверху, как правило, два перекрытия", – отметил он.
По его словам, в погребе будет больше шансов уцелеть во время обстрелов.
"Если взрыв произойдет рядом с домом, то земля примет на себя всю кинетическую энергию взрыва и осколки. Максимум, что может произойти, это если разрывы очень близко к погребу, то вас там может засыпать или контузить от ударной волны. Поэтому погреб более безопасный. В здании – желательно находиться за двумя стенами", – добавил Жданов.
Эксперт напомнил, что в правиле "двух стен" нужно учитывать, что это должны быть две капитальные стены.
Ранее Олег Жданов рассказал, сможет ли защитить ли Украину от вражеских обстрелов немецкая система противовоздушной обороны.