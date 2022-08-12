Эксперт напомнил о правиле "двух стен".

Военный эксперт Олег Жданов рассказал, где лучше всего прятаться во время обстрелов, если поблизости нет бомбоубежищ, – в доме или в погребе/подвале.

Об этом он упомянул на YouTube-канале, отвечая на соответствующий вопрос.

"Безопаснее – в погребе, потому что он заглубленный в землю, обкопанный как минимум с трех сторон и сверху, как правило, два перекрытия", – отметил он.

По его словам, в погребе будет больше шансов уцелеть во время обстрелов.

"Если взрыв произойдет рядом с домом, то земля примет на себя всю кинетическую энергию взрыва и осколки. Максимум, что может произойти, это если разрывы очень близко к погребу, то вас там может засыпать или контузить от ударной волны. Поэтому погреб более безопасный. В здании – желательно находиться за двумя стенами", – добавил Жданов.

Эксперт напомнил, что в правиле "двух стен" нужно учитывать, что это должны быть две капитальные стены.

Ранее Олег Жданов рассказал, сможет ли защитить ли Украину от вражеских обстрелов немецкая система противовоздушной обороны.

Вас также могут заинтересовать новости: