По словам эксперта, Запад не спешит давать ВСУ оружие для движения вперед.

Масштабное контрнаступление ВСУ на юге Украины, которое многие анонсировали на август, не началось. Однако российских оккупантов удалось заманить и фактически заблокировать на правобережной части Херсонской области.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, главная проблема, как и ранее - отсутствие необходимого количества оружия для движения вперед.

"Насколько я понимаю и смотрю на те пакеты помощи, которые сегодня нам оглашают наши западные партнеры, в особенности США, к сожалению не вижу того вооружения, которое могло бы способствовать развитию нашего контрнаступления. А именно - артиллерии, танков, боевых бронированных машин. Боеприпасы - да, дают; артиллерию - очень понемногу, про танки речь не идет вообще, боевые бронированные машины - тоже дают понемногу. Дают, но очень мало", - констарировал он, говоря о новом пакете помощи для Украины на $775 миллионов.

Он также отметил: предпосылок того, что ВСУ завтра пойдут в контрнаступление пока нет.

Ранее в ВСУ рассказали об особенностях украинского контрнаступления на Херсонщине.

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