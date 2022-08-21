По мнению эксперта, Генштаб вполне может рассматривать такой вариант.

Военный эксперт Олег Жданов оценил один из предложенных вариантов освобождения юго-востока Украины от российских оккупантов, который связан с контрнаступлением ВСУ в сторону Мелитополя.

Свое мнение по этому поводу он высказал на YouTube-канале.

Вариант заключается в том, чтобы ВСУ начали контрнаступление в сторону временно оккупированного Мелитополя на Запорожье, удерживая рашистов на правом берегу Днепра. Таким образом значительная группировка войск РФ будет фактически отрезана и окружена.

Такой вариант Олег Жданов назвал вполне возможным.

"Думаю, что они (в Генштабе ВСУ) такой вариант могут рассматривать. А будет ли он воплощаться в жизнь, для этого у нас есть генералы и Генеральный штаб, который думает, планирует и организовывает эту войну", – отметил эксперт.

Также Жданов озвучил возможные варианты полного окончания войны после того, как Вооруженные силы Украины выйдут на границы 1991-го года.

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