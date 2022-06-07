Наступление июня стало настоящим сюрпризом для захватчиков, отметили в Службе безопасности.

Российские оккупанты страдают не только от ВСУ, но и от украинского лета.

Об этом свидетельствуют телефонные разговоры захватчиков, которые перехватывает Служба безопасности Украины.

В СБУ отмечают, что наступление июня стало настоящим сюрпризом для захватчиков, ведь они рассчитывали захватить Украину еще в феврале. Так что попали они на украинскую территорию в утепленной форме, а новое обмундирование им никто не завозит.

"У нас сейчас жара началась, е*ать, со вчерашнего дня. Поставка воды прекратилась. Мы без воды сидим. В последнее время жарко. Тут уже и жара, и пацаны тоже все в а*уе сидят. Морально подавлены. И форма, которая осенняя была, так и есть", – заявляет оккупант своему знакомому в России на опубликованной записи одного из перехваченных разговоров.

Он добавляет, что на днях ждали замену для себя, но "в итоге х*й – сидим дальше".

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты пытаются заключить фиктивные браки, чтобы сбежать с войны.

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