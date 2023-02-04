Сейчас очень тяжелая ситуация в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ситуация на линии фронта становится жестче, но все решает стойкость воинов Сил обороны Украины.

Об этом глава государства сказал в вечернем обращении к украинцам. Он отметил, что оккупанты бросают больше сил на ряде направлений, чтобы сломать нашу защиту.

"За 346 дней такой войны мне часто приходилось говорить, что ситуация на фронте жесткая. И что ситуация становится жестче. Сейчас опять такое время. Время, когда оккупант бросает все больше и больше своих сил на то, чтобы сломать нашу защиту. Сейчас очень тяжело в Бахмуте, в Угледаре, на Лиманском и других направлениях", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства отметил храбрость и решительность украинских военных, благодаря которым рушатся планы страны-агрессора.

"Сейчас, как и каждый день из этих 346, стойкость наших воинов решает все. Наша стойкость! Не какие-то там попытки и планы России. А храбрость и решительность наших бойцов. Результативность и скорость всех, кто обеспечивает и помогает обеспечивать наши силы обороны. Внимательность и убедительность всех, кто защищает международные позиции Украины. Прочность и единство нашего народа - всех, кто работает ради нашей победы, и всех, кто поддерживает наших героев и Украинское государство", - отметил президент.

По убеждению главы государства, сохранить все элементы украинской стойкости - это гарантировать победу.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 февраля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на этой неделе российские оккупанты бросили все силы на прорыв украинской обороны и окружение Бахмута.

По данным Генштаба ВСУ, российские оккупанты проводят перегруппировку на отдельных направлениях. Основные усилия враг сосредотачивает на ведении наступательных действия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Также в Генштабе добавили, что российские оккупанты завербовали в колонии на территории временно захваченной Донецкой области 50 женщин для участия в войне против Украины. Их направили на территорию РФ для прохождения подготовки.

А ранее стало известно, что потери России в Украине выросли на 720 захватчиков. Теперь общее количество ликвидированных на нашей земле российских оккупантов достигло отметки в 130590 лиц.

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