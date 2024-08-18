По его словам, это сознательный и целенаправленный террор.

Более 40 ракет различных типов, 750 управляемых авиационных бомб и 200 ударных БпЛА различных типов применили россияне против наших городов и сел в течение этой недели.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram. Он продемонстрировал видео разрушений жилых домов мирных жителей в разных регионах Украины.

"Россия всегда знает, куда бьет своими ракетами и бомбами, и это сознательный и целенаправленный российский террор", - подчеркнул он.

По его словам, оккупант за такие действия должен отвечать перед судом и историей и "уже отвечает перед силой наших воинов", которые защищают сохранение украинской независимости. Он поблагодарил всех, кто спасает жизни людей - спасателей, медиков, работников коммунальных предприятий, волонтеров.

"Спасибо всем, кто помогает нашим людям преодолевать последствия террора", - подчеркнул Зеленский.

Ракетные обстрелы Украины

Как сообщал УНИАН, в ночь на сегодня, 18 августа радиотехническими войсками Воздушных сил Вооруженных сил Украины обнаружено 16 средств воздушного нападения противника, из которых 13 уничтожено. Враг атаковал баллистическими ракетами из Курской и Воронежской областей, крылатыми и управляемыми авиационными ракетами, а также ударными БПЛА типа Shahed (район пусков Курская обл. - РФ).

Командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук сообщил, что сбито 5 ракет и 8 "Шахедов".

В КГВА отметили, что это уже третий обстрел баллистикой столицы в этом месяце с четким интервалом в 6 дней между каждой атакой. По предварительной информации, этот удар был практически идентичным двум предыдущим.

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