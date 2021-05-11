По словам президента, по поводу агрессии РФ «никто ничего гарантировать не может».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что возможность полномасштабного вторжения Российской Федерации была, однако в настоящее время эскалация уменьшилась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Всеукраинского форума «Украина 30. Безопасность страны» в Киеве.

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В ответ на вопрос, сохраняется ли возможность полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины, Зеленский сказал: «На сегодняшний день после того, как вероятная мощная эскалация могла бы быть, я считаю, что на сегодняшний день это остановилось. Здесь никто ничего не может гарантировать, потому что в 2014 году никто совершенно не ожидал со стороны РФ таких шагов, поэтому гарантировать никто ничего не может».

«То, что мы видим, что эскалация уменьшилась за последний месяц - это точно. То, что мы действительно видим, фиксируем. Что будет дальше? Будем верить, что полномасштабной войны точно не будет», - добавил глава государства.

Справка УНИАН. В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ возле границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

6 мая президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, которые разместила на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из оккупированного Крыма.

Кроме того, с 24 апреля Россия закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря возле берегов оккупированного Крыма. Ограничения будут действовать до 31 октября.

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Автор: Константин Гончаров