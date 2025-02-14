Украинская и американская делегации обсудили как достичь этого вместе, отметил вице-президент США.

Украинская и американская делегации в Мюнхене обсудили вопрос мира в Украине. После двусторонней встречи вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что целью является закончить войну длительным миром, а не новым конфликтом через несколько лет. Об этом он сказал в общении со СМИ.

"Главная цель, как отметил президент Трамп, - мы стремимся к завершению войны. Мы хотим, чтобы война прекратилась. Но мы стремимся достичь прочного, длительного мира. А не такого, который приведет к новому конфликту через несколько лет. Поэтому мы обсудили как можем достичь этого вместе. И безусловно будем иметь еще много разговоров в ближайшие дни, недели, месяцы", - отметил Вэнс.

По его словам, к работе привлечены Государственный секретарь США Марк Рубио, спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины Кит Келлог.

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"Эта встреча двигает нас вперед... Важно собраться и начать разговоры, необходимые для завершения этого дела. Это все, что скажу сейчас, потому что хочу сохранить возможность для переговорщиков довести дело до ответственного конца", - прокомментировал Вэнс.

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