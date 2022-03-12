Власти России поставилb свою страну за пределы глобального мира, начав войну против Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский с президентом США Джо Байденом обсудили, как еще можно давить на Россию ради прекращения войны и установления мира.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

"Россия будет лишена возможности нормально торговать со странами "Большой семерки". Чем меньше долларов заработает российский бизнес и чем меньше налогов получит российское государство, тем меньше возможностей будет у российских военных, чтобы убивать наших людей", - отмечает президент Украины.

Он отмечает, что с российского рынка уже уходят ведущие международные компании. По его словам, власти России "поставилb свою страну за пределы глобального мира, начав войну против нас, начав это вторжение, это самозакрытие, самоуничижение и саморазрушение".

Зеленский отметил, что в московских обменниках курс доллара уже достигал даже и 200 рублей.

"Но ведь это только начало. Начало действия международных санкций. Очередной шаг - запрет США вообще заводить доллары в Россию. А значит, будет дефицит валюты. А значит, курс будет скакать еще больше. А значит, будут расти цены. А значит, каждый гражданин России почувствует, что отсутствие мира - это угроза ему лично", - подчеркнул президент Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: