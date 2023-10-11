Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас российские террористические войска потеряли инициативу на поле боя, однако все же продолжают осуществлять попытки наступлений. Об этом он сказал в речи в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн".
"Сейчас у нас очень особая ситуация на поле боя, в которой необходимо давить без пауз. Очень важно, чтобы не было пауз", - подчеркнул глава государства.
По его словам, сейчас необходимо руководствоваться принципами эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять россиянам останавливаться, восстанавливаться и выбирать новые тактики.
"Россия потеряла инициативу сейчас и мы продолжаем давить на нее", - сказал Зеленский.
Он добавил, что украинская отвага и поддержка партнеров сейчас определяют, что происходит на поле боя и что будет там происходить. Однако, по словам президента, Россия до сих пор пытается штурмовать украинские позиции, несмотря на продолжающуюся оборону и контрнаступательную операцию ВСУ.
"Все очень сложно. Но именно наши военнослужащие определяют ход событий", - отметил он.
Война в Украине - ситуация на фронте
В последние дни военные и аналитики заявляют об обострении ситуации на іосточном фронте. Сейчас там продолжаются жестокие и кровавые бои. В частности, российские оккупанты продолжают попытки восстановления своего положения под Бахмутом. Они также активизировались и в районе Авдеевки.
По данным Генштаба ВСУ, 10 октября россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако украинские воины отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.