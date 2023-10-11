Сейчас ход событий определяют именно украинские военнослужащие.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что сейчас российские террористические войска потеряли инициативу на поле боя, однако все же продолжают осуществлять попытки наступлений. Об этом он сказал в речи в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн".

"Сейчас у нас очень особая ситуация на поле боя, в которой необходимо давить без пауз. Очень важно, чтобы не было пауз", - подчеркнул глава государства.

По его словам, сейчас необходимо руководствоваться принципами эффективной обороны и понимать, что оборона не должна позволять россиянам останавливаться, восстанавливаться и выбирать новые тактики.

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"Россия потеряла инициативу сейчас и мы продолжаем давить на нее", - сказал Зеленский.

Он добавил, что украинская отвага и поддержка партнеров сейчас определяют, что происходит на поле боя и что будет там происходить. Однако, по словам президента, Россия до сих пор пытается штурмовать украинские позиции, несмотря на продолжающуюся оборону и контрнаступательную операцию ВСУ.

"Все очень сложно. Но именно наши военнослужащие определяют ход событий", - отметил он.

Война в Украине - ситуация на фронте

В последние дни военные и аналитики заявляют об обострении ситуации на іосточном фронте. Сейчас там продолжаются жестокие и кровавые бои. В частности, российские оккупанты продолжают попытки восстановления своего положения под Бахмутом. Они также активизировались и в районе Авдеевки.

По данным Генштаба ВСУ, 10 октября россияне силами до трех батальонов при поддержке танков и бронированных машин активизировали наступательные действия в районах Авдеевки, Тоненького, Керамика и Первомайского Донецкой области. Однако украинские воины отбили все атаки врага и не допустили потерь рубежей и позиций.

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