Российские террористы способны воевать только при поддержке других стран, в частности Ирана и Северной Кореи, которые поставляют в РФ вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что сейчас Россия не способна собственными силами вести войну в Украине. По его мнению, она может справиться только с помощью Ирана и Северной Кореи, которые поставляют вооружение для российской армии. Об этом Зеленский заявил в своей речи в начале заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины на уровне министров обороны в формате "Рамштайн".

Он напомнил, что в следующий понедельник будет уже 600-й день противостояния украинцев полномасштабной российской агрессии. Однако глава государства подчеркнул, что Украина Кремлю не дастся.

По словам Зеленского, сейчас Россия не может себе позволить новые "гонки вооружения".

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"Россия не может своими силами вести эту войну. Ей нужен Иран, она не может справиться без "шахедов". Ей нужна Северная Корея...", - сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что сейчас Россия медленно, но отходит с разных ключевых точек в геополитических изломах, потому что ей не хватает собственной силы.

"Тем не менее, у нее все еще хватает силы, чтобы разжигать конфликты и превращать их в полномасштабные трагедии. В частности, в Израиле и на Ближнем Востоке", - добавил глава государства.

Кто помогает России в войне против Украины

Сейчас Россия получает от Ирана тысячи ударных беспилотников "Shahed 131/136". Кроме того, недавно в СМИ появились сообщения о том, что РФ также планирует получить от Ирана баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar. В ВСУ оценивают угрозу от этих иранских ракет как значительную.

Также стало известно, что вооружение России поставляет и Северная Корея, которая в последнее время резко нарастила железнодорожные перевозки в РФ. Такая активность наблюдается после встречи лидеров РФ и Северной Кореи.

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