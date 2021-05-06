В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула к оккупированному Крыму и у границ Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

Президент Владимир Зеленский заявил, что РФ из десятков тысяч военных, размещенных на границах и временно оккупированных территориях Украины, отвела лишь 3,5 тыс. из временно оккупированного Крыма, поэтому военная угроза со стороны России сохраняется.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время совместной с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном пресс-конференции в Киеве. (Трансляция и перевод речей на брифинге обеспечивались Офисом президента Украины в Facebook).

Читайте такжеМинистры обороны Евросоюза рассмотрят ситуацию с РФ на границе Украины

«Относительно количества российского военного контингента - то, что мы видим, было увеличением как контингента, так и техники на временно оккупированном полуострове Крым и на временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей», - сказал он.

Также, по словам президента, вдоль границы между Россией и Украиной было увеличено количество военной техники.

«Из этого всего из этих десятков тысяч людей и техники мы видим сегодня, что только 3,5 тысячи военных, которые начали отвод и ушли с территории временно оккупированного Крыма. Больше нигде пока мы уменьшение (контингента) не видим. Мы считаем, что это уменьшение медленное, поэтому вероятная угроза может быть. Никто не хочет этих сюрпризов», - подчеркнул он.

Стягивание российских войск: что известно

В марте РФ под видом подготовки к учениям стянула в оккупированный Крым и к границам Украины десятки батальонных тактических групп, военную технику, штурмовики Су-25СМЗ, корабли Каспийской военной флотилии.

США и многие другие западные страны, Европейский Союз, НАТО выразили Украине свою поддержку в связи с этими действиями РФ.

Кроме того, Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня. В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.

22 апреля в оккупированном Крыму министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что решил завершить «внезапную проверку» российских войск в Западном и Южном военных округах РФ у границ Украины, поскольку «все поставленные цели достигнуты».

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Константин Гончаров