По словам президента, самая рискованная ставка сейчас - остаться сегодня нейтральным в войне с РФ.

Если кто-то хочет остаться сегодня нейтральным в войне РФ против Украины, то это самая рискованная ставка - вы потеряете все.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в вечернем видеообращении.

Он отметил, что сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задачей сейчас является установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы, и якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных.

"Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит бы позаботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то напоминающее нормальную жизнь", - сказал Зеленский.

При этом добавил, что раньше говорили о величайшей мечте: "увидеть Париж и умереть". "А от их поведения теперь просто шок. Потому что их мечта теперь - украсть унитаз и умереть", - сказал президент Украины.

Говоря о таких заявления российских военных в отношении Молдовы, Зеленский отметил, что это только подтверждает то, что российское вторжение в Украину предполагалось только как начало, а дальше они хотят захватить и другие страны.

"Конечно, мы будем защищаться столько, сколько нужно, чтобы сломать эту амбицию Российской Федерации. Но все народы, которые так же, как и мы, верят в победу жизни над смертью, должны бороться вместе с нами. Должны помогать нам, поскольку именно мы стали первыми на этом пути. А кто дальше? Если тот, кто может оказаться дальше, хочет остаться сегодня нейтральным, чтобы не потерять что–то, это - самая рискованная ставка на самом деле. Потому что вы потеряете все", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, на Банковой рассказали о военном графике Зеленского и его новой неожиданной мечте.

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