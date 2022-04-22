Пресс-секретарь президента раскрыл детали о его графике после 24 февраля.

Президент Владимир Зеленский во время полномасштабной войны с Россией работает в сверхрежиме и спит по 4-5 часов в сутки.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров, пишет сайт "Сегодня".

"Есть вопросы, требующие срочного вмешательства президента: проснуться ночью, с кем-то поговорить, кто находится в другом часовом поясе, какие-то возникшие проблемы и требующие вмешательства президента в армии. В общем, круглосуточная работа", - признался Никифоров.

По его словам, дни бывают как более, так и менее спокойные. Это зависит, в том числе, от переговоров, интервью и визитов в Киев иностранных лидеров.

Никифоров также рассказал о новой мечте Зеленского, которая появилась в связи с его благосклонностью к Дому Городецкого (Дом с Химерами) на Банковой.

"Президенту Украины этот дом очень нравится. Его мысли вголос, чем он делился, что он мечтает, чтобы весь Офис Президента помещался в этом маленьком здании. Маленьком по сравнению с Банковой, 11 - по сравнению с основным зданием Офиса президента. Имеется в виду администрация, персонал, аппарат, он должен быть маленьким, он должен быть диджитализованным - минимум людей, максимум цифрового оборота, минимум бумажек", - говорит он.

Как известно, внутренняя отделка этого здания была уничтожена во время Второй мировой войны, все интерьеры восстановлены по фотографиям.

"Но для президента - это такой компактный формат. У него теплое отношение к этому дому Городецкого", - резюмировал Никифоров.

Ранее в Офисе президента рассказывали, что Зеленский пережил уже более десятка покушений на его жизнь.

Как известно, полномасштабная война с Россией началась ранним утром 24 февраля.