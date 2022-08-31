Президент провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Разведчики по максимуму отрабатывают информацию от наших людей на юге страны, а особенно в Крыму.

Об этом президент Украины сказал в вечернем видеообращении.

Он рассказал, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. "Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии", - сказал он. При этом отметил, что озвучивать детали не будет. "Одно лишь скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму", - подчеркнул президент Украины.

Відео дня:

Зеленский подчеркнул, что враги должны не забывать на чьем полуострове они находятся. При этом уточнил, что временно находятся.

Напомним, также Зеленский рассказал крымчанам, как ускорить освобождение Крыма.

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