Разведчики по максимуму отрабатывают информацию от наших людей на юге страны, а особенно в Крыму.
Об этом президент Украины сказал в вечернем видеообращении.
Он рассказал, что провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. "Были все соответствующие руководители: Залужный, Монастырский, Буданов, Малюк, Данилов и другие. Думаю, что очевидно, какие вопросы мы рассматривали. Военные доложили о ситуации на передовой, о ее развитии", - сказал он. При этом отметил, что озвучивать детали не будет. "Одно лишь скажу: хочу поблагодарить от имени нашей разведки всех тех наших людей, которые очень крепко нас поддерживают на юге страны, а особенно в Крыму. Разведчики благодарны за предоставленную информацию. И отработают ее по максимуму", - подчеркнул президент Украины.
Зеленский подчеркнул, что враги должны не забывать на чьем полуострове они находятся. При этом уточнил, что временно находятся.
Напомним, также Зеленский рассказал крымчанам, как ускорить освобождение Крыма.