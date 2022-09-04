Однако представитель Путина подчеркнул, что он будет обсуждать, как Украина будет выполнять условия для прекращения "спецоперации".

Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что он готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишет пропагандистское "РИА Новости".

По его словам, Россия хочет обсудить, как Украина будет выполнять условия для прекращения "спецоперации".

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"РФ готова вести переговоры с президентом Украины Зеленским о том, как будут выполняться условия для прекращения "спецоперации" и не соблюдение условий, но интересов России", - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский заявил, Россия не хочет переговоров и сравнил ее с прожорливым аллигатором. Чуть раньше в Рфисе президента назвали переговоры с Россией "смертным приговором".

Ранее руководитель Главного управления разведки МОУ Кирилл Буданов сообщил, что в войне с Россией уже начался переломный момент. Примерами этого, по его словам, являются последние события в оккупированном Крыму, в частности, регулярные взрывы.

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