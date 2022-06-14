Даже несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется.

Затягивание с предоставлением Украине противоракетного оружия не может иметь оправданий.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении к украинцам, сделанном в конце 111-го дня войны.

Он напомнил, что сегодня нашей противовоздушной обороне удалось сбить часть российских ракет, которые оккупанты направили на украинские города.

"И это - спасенные жизни. Это спасенная инфраструктура. Но удалось сбить только часть... и мы снова и снова повторяем нашим партнерам, что Украине нужно современное противоракетное оружие. У нашего государства его пока нет в достаточном количестве, но именно у нашего государства и именно сейчас – самая большая в Европе потребность в таком оружии. Затягивание с его оказанием не может иметь оправданий", - сказал Зеленский, добавив, что будет постоянно акцентировать внимание на этом, говоря с партнерами Украины.

Глава государства отметил, что первые запросы на противоракетные системы сделали еще задолго до полномасштабного вторжения.

"И на этой неделе будет много разных важных переговоров. И не только с европейскими политиками, которым по силам предоставить Украине современные противоракетные системы. Даже несмотря на то, что современных ракет в России с каждым днем войны все меньше, потребность Украины в таких системах сохраняется. Потому что и в России хранится еще достаточно советских типов ракет, которые даже еще опаснее. Они в разы менее точны, а значит, в разы больше угрожают именно гражданским объектам и обычным жилым домам", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что готов к переговорам с президентом РФ Владимиром Путиным.

Вас также могут заинтересовать новости: